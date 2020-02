Actualidade

O secretário-geral do PS afirma que a história do falhado acordo escrito com o Bloco de Esquerda está mal contada e que os bloquistas colocaram pré-condições para a revisão da legislação laboral que eram inaceitáveis para os socialistas.

Esta posição foi transmitida por António Costa em entrevista hoje publicada pelo Jornal de Notícias, durante a qual nega a versão de que, por sua opção, o PS não procurou fazer um acordo escrito com o Bloco de Esquerda no início desta legislatura, logo após as eleições de 06 de outubro.

"Aí está uma história bastante mal contada", declara o primeiro-ministro.