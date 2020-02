PSD

O vice-presidente do PSD Nuno Morais Sarmento assumiu estar tão distante do Chega, à direita, como do BE, à esquerda, numa entrevista à TSF e ao DN emitida hoje.

"Revejo-me tanto no Chega como me revejo no BE, porque são, na minha opinião, partidos de extrema-direita e de extrema-esquerda, respetivamente (...) a minha distância para o Chega é igual, sensivelmente, à minha distância para o BE", declarou.

Questionado sobre as polémicas posições suscitadas pelo Chega, Morais Sarmento frisou que não se revê na voz de André Ventura, mas defendeu que "fazia falta" e que tem "tanto direito a existir quanto a do BE".