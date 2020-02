Actualidade

O realizador João César Monteiro gostava mais das pessoas e da sua essência do que dos atores, com quem trabalhou em dezenas de curtas e longas-metragens, revelou à agência Lusa a também realizadora Margarida Gil, ex-mulher do cineasta.

Margarida Gil falava com a Lusa, durante o encontro de homenagem a João César Monteiro, na Figueira da Foz, cidade onde o cineasta nasceu há exatamente 81 anos, em 02 de fevereiro de 1939, e onde também morreu há 17 anos, em 03 de fevereiro de 2003.

"Ele não gostava muito dos atores, tinha dificuldade em lidar com a representação, porque a pessoa já não era ela própria, estava a ser outra. Gostava de pessoas mais do que de atores", disse Margarida Gil, que também foi assistente de realização e atriz em filmes de João César Monteiro.