(CORREÇÃO NO 2.º PARÁGRAFO) Figueira da Foz, Coimbra, 02 fev (Lusa) - O realizador João César Monteiro gostava mais das pessoas e da sua essência do que dos atores, com quem trabalhou em dezenas de curtas e longas-metragens, revelou à agência Lusa a também realizadora Margarida Gil, ex-mulher do cineasta.

Margarida Gil falava com a Lusa, durante o encontro de homenagem a João César Monteiro, na Figueira da Foz, cidade onde o cineasta nasceu há exatamente 81 anos, em 02 de fevereiro de 1939, e que morreu em Lisboa há 17 anos, em 03 de fevereiro de 2003. (CORRIGE LOCAL DA MORTE DE JOÃO CÉSAR MONTEIRO, DE FIGUEIRA DA FOZ PARA LISBOA).

"Ele não gostava muito dos atores, tinha dificuldade em lidar com a representação, porque a pessoa já não era ela própria, estava a ser outra. Gostava de pessoas mais do que de atores", disse Margarida Gil, que também foi assistente de realização e atriz em filmes de João César Monteiro.