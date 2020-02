Actualidade

A ministra da Cultura disse hoje em Mafra que vai remeter esta semana à Procuradoria-Geral da República o relatório da Direção-Geral do Património Cultura (DGPC), que conclui existirem 94 obras de arte do Estado português desaparecidas.

"Será enviado esta semana para a Procuradoria-Geral da República o relatório e todos os seus anexos para que possa desenvolver as diligências", afirmou Graça Fonseca à agência Lusa, no final do concerto inaugural do restauro dos sinos e carrilhões do Palácio de Mafra, no distrito de Lisboa.

Mais de 90 obras da coleção de arte contemporânea do Estado continuam por localizar, a maioria das quais desde 1992, segundo um relatório da DGPC, em que foi feito um inventário exaustivo de todas as 170 obras.