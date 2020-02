Actualidade

Portugal qualificou-se hoje pela sexta vez consecutiva para o Mundial de futsal, ao derrotar a Itália por 4-1, na terceira e última jornada do Grupo A da Ronda de Elite de qualificação para a competição.

Fábio Cecílio, aos 11 minutos, Pany Varela, aos 17, e Ricardinho, com um 'bis' aos 40, marcaram os golos que garantiram o triunfo frente aos italianos, o primeiro lugar na 'poule' e o consequente apuramento para o Campeonato do Mundo Lituânia2020. O golo de honra dos transalpinos foi marcado por Romano, nos derradeiros segundos.

Portugal venceu o Grupo A da Ronda de Elite com sete pontos, mais dois do que a Finlândia, que hoje bateu a Bielorrússia, única seleção que não pontuou, por 4-2, e mais três do que a Itália, terceira do agrupamento.