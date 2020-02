Vírus

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e a congénere russa vão realizar uma reunião técnica na terça e quarta-feira, para analisar a queda do preço do petróleo, relacionado com a epidemia de coronavírus.

Segundo indicou à agência AFP uma fonte próxima da organização, o comité técnico misto vai reunir-se em Viena, capital austríaca e sede da OPEP.

Tradicionalmente, o comité técnico analisa a conjuntura do mercado petrolífero, para ajustar as quotas de produção e influenciar os preços.