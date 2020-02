Actualidade

O saldo do Fundo Petrolífero de Timor-Leste (FPTL) era no final de 2019 de 17,69 mil milhões de dólares (15,96 mil milhões de euros), mais 140 milhões de dólares (126 milhões de euros) que no final de setembro.

O relatório trimestral divulgado hoje pelo Banco Central de Timor-Leste (BCTL) mostra que as entradas brutas de capital foram de 156,82 milhões de dólares (141,46 milhões de euros), com cerca de metade correspondente a contribuições e a outra metade a 'royalties'.

Segundo o BCTL, o rendimento dos investimentos do fundo no quarto trimestre do ano ascendeu a 530,32 milhões de dólares (478,44 milhões de euros), dos quais 96,99 milhões de dólares (87,51 milhões de euros) são dividendos e juros, e 439,32 milhões de dólares (396,39 milhões de euros) correspondem a alterações ao valor de mercado dos instrumentos detidos.