Vírus

A China terminou a construção de um hospital de mil camas para os doentes do novo coronavírus, que já causou 362 mortos e mais de 17 mil infetados no país e no estrangeiro, foi hoje anunciado.

O reínicio das aulas foi também adiado na província chinesa de Hubei, centro do surto do coronavírus.

Em Wuhan, capital daquela província, no centro da China, o novo hospital foi concluído em apenas dez dias, enquanto um segundo hospital com 1.500 camas está já a ser construído.