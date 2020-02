Vírus

As concessionárias do jogo em Macau garantiram que vão providenciar alojamento aos funcionários que vivem na China, anunciou hoje o Governo de Macau.

"As seis concessionárias/subconcessionárias manifestaram o seu apoio e responderam ao apelo do Governo da RAEM [Região Administrativa Especial de Macau], disponibilizando-se para providenciar boas condições de alojamento para os seus trabalhadores não residentes que vivem fora do território", de acordo com um comunicado conjunto da Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos e da Direção dos Serviços para os Assuntos Laborais.

As concessionarias responderam assim ao apelo feito do domingo pelo Governo de Macau para que as operadoras dos casinos arranjassem alojamento em Macau aos trabalhadores não residentes que vivem na China, de forma a prevenir a propagação do surto do novo coronavírus.