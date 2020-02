Vírus

Uma organização não-governamental (ONG) timorense considerou hoje que a ameaça do novo coronavírus mostra as fragilidades causadas pelo subinvestimento na saúde e manifestou preocupação pela discriminação da comunidade chinesa no país.

"Parte do que torna a ameaça do coronavírus tão grave em Timor-Leste é a recusa consistente do nosso Governo de alocar uma quantia adequada do orçamento aos serviços de saúde", afirmou, em comunicado, a Fundação Mahein (FM).

"Atualmente não temos um sistema de saúde, recursos e pessoal médico, ou uma infraestrutura que nos permita combater efetivamente o coronavírus, caso ele entre em Timor-Leste", sublinhou.