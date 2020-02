Actualidade

Os partidos Democrata e Republicanos começam hoje o longo processo de escolha dos respetivos candidatos às presidenciais de novembro nos Estados Unidos, com a realização das eleições primárias no Estado do Iowa.

O atual inquilino da Casa Branca, Donald Trump não deverá ter adversários à altura na corrida que escolherá o candidato presidencial Republicano, mas está tudo em aberto no Partido Democrata.

Hoje o 'caucus' do Iowa revelará os primeiros indicadores sobre quem serão os candidatos dos dois principais partidos na corrida presidencial marcada para exatamente nove meses mais tarde, em 03 de novembro.