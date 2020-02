Actualidade

Os 140 professores portugueses destacados, este ano, em escolas timorenses, vão começar a chegar a Díli no final deste mês, faltando concluir os seguros necessários, disse hoje à Lusa a coordenadora do projeto.

O primeiro grupo de 105 professores, que continuam do ano passado, deve chegar no final de fevereiro, acrescentou Lina Vicente, que coordena o projeto dos Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE)

Os 35 novos contratados são esperados no início de março, estando o ensino nos 13 CAFE a ser assegurado até lá por 152 professores timorenses inseridos no projeto e que estão a trabalhar desde o arranque do ano letivo, em 13 de janeiro.