Actualidade

O Banco Mundial deverá rever em baixo as previsões de crescimento da economia timorense para 2020, inicialmente de 4,5% do Produto Interno Bruto (PIB), devido ao impacto na economia do "chumbo" do Orçamento Geral do Estado (OGE).

Um economista da delegação do Banco Mundial (BM) em Díli disse à Lusa que a instituição está a começar a recolher indicadores para perceber o impacto que a crise política timorense na economia.

"Certamente que vamos baixar [as previsões]. Temos de ver agora alguns indicadores, como as receitas de alguns impostos, que são pulso do consumo, para ter ideia da dimensão da redução", explicou Pedro Martins.