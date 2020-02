Actualidade

A operadora de jogo Sands China, com casinos em Macau, anunciou lucros líquidos de 2,04 mil milhões de dólares (1,84 mil milhões de euros) em 2019, um aumento de 7% em relação a 2018.

Em comunicado, o grupo, um dos três concessionários do jogo em Macau, apontou que em 2019 registou uma receita líquida de 8,81 mil milhões de dólares (7,95 mil milhões de euros)em 2019, comparando com 8,67 mil milhões de dólares (7,83 mil milhões de euros) no ano anterior.

Na mesma nota, o Sands China anunciou ainda que no último trimestre de 2019 obteve uma diminuição na receita líquida em 100 milhões de dólares, que se cifrou nos 2,25 mil milhões de dólares (2,03 mil milhões de euros).