A organização de ajuda humanitária Médicos Sem Fronteiras (MSF) alertou hoje que, apesar dos progressos no processo de paz no Sudão do Sul, não é verificável uma "diminuição significativa" do número de refugiados no vizinho Sudão.

"Apesar do contínuo processo de paz no Sudão do Sul, não houve uma diminuição significativa", advertiu, em comunicado, a organização MSF, sediada em Genebra, na Suíça.

Os Médicos Sem Fronteiras apontaram que do número de refugiados no Nilo Branco [província do Sudão], "muitos dizem que esperam regressar a casa, às suas vidas normais, mas preferem continuar no Sudão até que a situação acalme".