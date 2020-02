Actualidade

A bolsa de Tóquio caiu hoje no fecho e o principal índice, o Nikkei, atingiu o pior nível em três meses devido à preocupação dos investidores com o impacto na economia global da propagação do novo coronavírus chinês.

O Nikkei perdeu 1,01%, nas últimas transações do dia, para 22.971,44 pontos, a pior cotação no fecho desde 01 de novembro passado. Depois de ter aberto a cair 1,54%, o índice recuperou durante a sessão.

O segundo indicador, o Topix, recuperou durante a sessão e fechou a perder 0,7%, para 1.672,66 pontos, depois de na abertura ter registado uma quebra de 1,4%.