Actualidade

O selecionador nacional de futebol, Fernando Santos, vai ser um dos oradores da conferência E+novar 20, em 07 e 08 de fevereiro, no Estoril, que pretende "inspirar cada cristão a transformar a sua igreja de manutenção, numa igreja missionária".

Organizada pelo Alfa Portugal, esta conferência, que decorrerá no Centro de Congressos do Estoril, contará também com a participação do padre James Mallon, vigário episcopal de Halifax-Yarmouth, no Canadá, autor da obra "Renovação divina - de uma paróquia de manutenção a uma paróquia missionária".

O padre Jorge Silva Santos, membro da organização do E+novar 20, justifica a conferência com o facto de, no mundo, as igrejas estarem "a esvaziar-se, a envelhecer, a adormecer", considerando que "isso não tem de ser inevitável"