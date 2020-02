Tancos

O advogado do ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes revelou hoje, à entrada do tribunal, que ponderou chamar o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a depor como testemunha do processo Tancos.

"Ponderei e só não o fiz por ser uma alta figura de Estado com direito a imunidade e com possibilidade de não responder", afirmou Germano Marques das Silva à entrada do tribunal onde o arguido Azeredo Lopes vai ser hoje interrogado na instrução do processo.

O defensor do ex-ministro da Defesa disse ainda aos jornalistas que só chamou o primeiro-ministro, António Costa, a depor como testemunha, "por ter havido notícias de que o Ministério Público quis chamá-lo, mas [que] foi impedido de o fazer".