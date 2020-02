Actualidade

O guitarrista, autor e produtor checo Ivan Kral, que tocou com Patti Smith, Iggy Pop e David Bowie, morreu no domingo aos 71 anos, disse a sua mulher nas redes sociais.

De acordo com a declaração da mulher, publicada no 'Twitter', Ivan Kral foi vítima de cancro e morreu em casa, no Michigan, Estados Unidos.

"Estamos desolados. Confirmamos a morte de Ivan Kral", escreveu também o responsável pelo festival Metronome, de Praga.