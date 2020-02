Vírus

A líder do Governo de Hong Kong, Carrie Lam, anunciou hoje que a cidade fechará quase todas as fronteiras terrestres e marítimas para o continente, a partir da meia-noite, para impedir a disseminação do novo coronavírus da China.

Segundo Carrie Lam, apenas dois postos de controlo de fronteira - a Baía de Shenzhen e a ponte para Macau e Zhuhai - permanecerão abertos a partir da meia-noite, hora local (16:00 de hoje em Lisboa).

Desta forma, Macau deixa de ter ligações marítimas com Hong Kong.