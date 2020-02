Actualidade

A Vista Alegre Atlantis (VAA) anunciou hoje ter assinado um contrato de liquidez com o Caixa - Banco de Investimento (CaixaBI) para aumentar a liquidez das suas ações admitidas à negociação na Euronext Lisbon.

"No contexto do contrato de liquidez, o CaixaBI compromete-se a colocar ofertas de compra e venda durante a sessão de bolsa, com quantidades mínimas de compra e de venda e com um 'spread' máximo entre a compra e venda", lê-se num comunicado enviado hoje pela empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Como resultado, a partir de hoje as ações da VAA passarão a ter negociação em contínuo no mercado regulamentado Euronext Lisbon, ao invés de negociação por chamada.