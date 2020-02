Vírus

As linhas de cruzeiro vão proibir a entrada a bordo de passageiros ou tripulantes que tenham passado pela China nos 14 dias anteriores, para prevenir a propagação do surto do novo coronavírus, anunciou hoje a federação internacional do setor.

"Passageiros e tripulantes que viajaram para ou da China continental nos últimos 14 dias não serão permitidos a bordo" dos navios, afirmou a Associação Internacional de Navios de Cruzeiro (CLIA), com sede em Hamburgo.

Além disso, a federação explicou que as viagens e rotas poderão se remarcadas, modificadas ou canceladas, se necessário, em consulta com as autoridades de saúde e a Organização Mundial de Saúde (OMS).