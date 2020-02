Brexit

A Comissão Europeia apresentou hoje a sua proposta de mandato negocial com o Reino Unido sobre as relações futuras, assente num acordo comercial "muito ambicioso", mas condicional, e advertiu Londres que não terá os mesmos benefícios que um Estado-membro.

No primeiro dia útil após a saída do Reino Unido do bloco europeu, na sexta-feira, Michel Barnier, que liderou as negociações em nome dos 27 para o 'Brexit' e agora dirigirá o processo negocial sobre as relações futuras, apresentou em conferência de imprensa, na sede do executivo comunitário, a proposta de mandato para as negociações, cujo calendário, lembrou, "é muito exigente", pois o período de transição termina no final deste ano e Londres já anunciou que não pretende prolongá-lo.

"Na última sexta-feira à noite, o Reino Unido saiu da União Europeia. Foi um momento grave, muito grave, e um momento de emoção, mas é também o momento para uma nova partida, uma nova relação, porque o nosso objetivo é construir com esse grande país vizinho, amigo, aliado uma nova parceria", começou por dizer.