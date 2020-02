Moçambique/Ataques

O bispo de Pemba, Moçambique, Luís Fernando Lisboa, estima que os ataques ocorridos no norte do país já terão causado, desde outubro de 2017, mais de 500 mortos e milhares de deslocados.

"Nós não temos um número exato, mas com segurança eu acredito que são mais de 500 pessoas que já perderam a vida. Se fosse uma só pessoa já seria muito...", disse o bispo, citado hoje pela Fundação AIS (Ajuda à Igreja que Sofre), acrescentando que a situação é "uma tragédia", pois, a acrescer aos mortos há muitos deslocados internos, "as aldeias estão a ficar vazias, as pessoas não estão a plantar, então isso significa que haverá fome".

Segundo a Fundação, nos dias 29 e 30 de janeiro, houve pelo menos seis ataques na província de Cabo Delgado, no norte do país, "que provocaram uma debandada geral das populações e um enorme rasto de destruição em aldeias situadas nos postos administrativos de Bilibiza e Mahate, ambos pertencentes ao distrito de Quissanga, situado a cerca de 120 quilómetros da cidade de Pemba".