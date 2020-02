Vírus

Portugueses que vivem em Macau e que estavam de férias ficaram retidos nas Filipinas devido aos vários voos cancelados na última semana por causa das medidas de combate ao novo coronavírus, disseram à Lusa.

"No nosso voo para Macau estavam, no mínimo, 12 portugueses", disse à Lusa Liliana Lino, residente em Macau de 30 anos, que tinha o voo agendado no domingo através de Clark, a cerca de 100 quilómetros da capital, Manila.

Liliana encontrava-se de férias com mais dois amigos portugueses, também residentes em Macau, e já tinha sido notificada pela companhia aérea "que os voos para Macau, Hong Kong e China continental iam ser reduzidos a partir de dia 03 de fevereiro". Por isso "estava descansada", frisou a designer de interiores.