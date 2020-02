Actualidade

O grupo extremista Estado Islâmico (EI) reivindicou hoje um ataque com faca perpetrado no domingo em Londres e que fez três feridos, segundo um comunicado divulgado pelo órgão de propaganda dos 'jihadistas'.

"O agressor no bairro de Streatham, no sul de Londres, está entre os combatentes do EI", indicou a agência Amaq, na nota informativa.

"Ele liderou o ataque em resposta aos apelos para atacar cidadãos dos países da coligação" internacional, que luta contra os 'jihadistas' na Síria e no Iraque, referiu o texto divulgado pela Amaq e partilhado em vários fóruns 'online' extremistas.