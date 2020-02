Actualidade

A segunda edição do festival e laboratório internacional Linha de Fuga vai decorrer de 29 de maio a 21 de junho, em Coimbra, desafiando desta vez participantes e artistas convidados a repensar a democracia.

O Linha de Fuga, que teve a sua primeira edição em 2018, abriu hoje a convocatória (disponível até 01 de março) para um grupo de 18 criadores (nove nacionais e nove estrangeiros) participarem no laboratório de artes performativas do evento, que vai contar com artistas convidados.

"Alain Michard, Alex Cassal & Má Criação, Jonathan Uliel Saldanha, Paloma Calle & Massimiliano Casu, Panaíbra Gabriel, Tânia Carvalho e Vera Mantero são os artistas da segunda edição que, paralelamente à programação do festival, vão dirigir seminários e 'workshops' do laboratório", anunciou hoje a organização, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.