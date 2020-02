Actualidade

O treinador Bruno Lage afirmou hoje que o Benfica quer "jogar bem e vencer" o Famalicão, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, revelando que não pensa no 'clássico' com o FC Porto.

"Vamos jogar com uma equipa muito competente, pelo percurso no campeonato e na Taça, que jogou contra nós há um mês e fez um grade jogo. É uma formação muito organizada e o nosso grande objetivo é jogar bem, vencer o jogo e ir à procura do melhor resultado", disse o treinador do Benfica.

Questionado sobre a proximidade do jogo com o FC Porto e sobre o facto de o mês de fevereiro poder trazer decisões em várias frentes, Lage voltou a frisar que pensa "num jogo de cada vez".