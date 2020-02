Actualidade

Mais de quatro dezenas de grupos de mascarados provenientes de toda a península Ibérica vão desfilar no domingo em Bemposta, no concelho de Mogadouro, integrados no Encontro de Rituais Ancestrais, promovido pelo AECT Duero-Douro e pela Associação Maschocalheiro.

"Com esta iniciativa transfronteiriça, que junta mais de 40 grupos, pretendemos colocar em destaque o incalculável valor destas tradições ancestrais de vários territórios ibéricos e mostrar ao mundo todo o seu potencial cultural e etnográfico, para que seja conhecido este património e para ajudar no desenvolvimento dos seus locais de origem", explicou hoje à Lusa o diretor-geral do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT) Duero-Douro, José Luís Pascual.

A iniciativa está incluída na plataforma Terraduero, promovida pelo AECT Duero-Douro e com uma dotação financeira de 1,5 milhões de euros provenientes de fundos do INTERREG/POCTEP - Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal.