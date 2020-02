Actualidade

O primeiro Ministro, António Costa, anunciou hoje que Bragança receberá a 27 de fevereiro o primeiro Conselho de Ministros descentralizado desta legislatura.

António Costa esteve hoje em Bragança para assinalar os primeiros cem dias de ação governativa e preparar a reunião de trabalho descentralizada do Governo.

Segundo disse, o Conselho de Ministros em Bragança será "particularmente dedicado a todas as temáticas que têm a ver com o desenvolvimento do território e em particular com a valorização do interior".