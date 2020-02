Actualidade

O Governo da Guiné-Bissau e as chefias militares estiveram reunidos hoje em Conselho de Segurança e no final do encontro, o ministro do Interior, Juliano Fernandes, disse tratar de "uma reunião normal de analise à segurança interna".

Juliano Fernandes enfatizou que a reunião foi convocada pelo primeiro-ministro, Aristides Gomes, para permitir que todos os integrantes do Conselho de Segurança possam falar sobre a situação de segurança do país.

"É uma reunião de consulta, nesta fase que o país está a atravessar, criou-se esta oportunidade para que todos os integrantes reflitam sobre o estado da segurança do país", afirmou Juliano Fernandes, adiantando que, entre outras questões, a reunião discutiu a necessidade de ser criado um regimento de funcionamento do conselho.