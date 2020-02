OE2020

A proposta do PSD de redução da despesa dos gabinetes ministeriais em 21,7 milhões de euros foi hoje reprovada.

A intenção do PSD contou com os votos contra do PS, a abstenção do PCP, Bloco de Esquerda e PAN e os votos favoráveis do PSD, CDS/PP e Iniciativa Liberal.

Em causa está uma das medidas apresentadas pelos social-democratas para mitigar o impacto na receita da descida da taxa do IVA da eletricidade dos consumidores domésticos.