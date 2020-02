OE2020

As propostas do BE e do PCP para reforço de verbas na Lusa, no âmbito do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) foram hoje rejeitadas, merecendo o voto contra do PS e a abstenção do PSD, CDS/PP e Iniciativa Liberal.

No total, foram apresentadas cinco propostas de alteração ao orçamento da agência de notícias, uma do Bloco de Esquerda (BE), três do Partido Comunista Português (PCP) e uma do PAN (Pessoas-Animais-Natureza), sendo que este último incluiu também a RTP na sua proposta. A proposta do PAN não foi ainda votada.

As propostas já votadas tiveram os votos favoráveis do BE, PCP, PAN e Chega.