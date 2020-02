Vírus

A diretora do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças assegurou hoje, em Bruxelas, que a situação do novo coronavírus na Europa está "controlada" e assim continuará desde que os serviços de saúde dos Estados-membros implementem as medidas apropriadas.

Dirigindo-se à comissão de Saúde Pública do Parlamento Europeu, Andrea Ammon apontou que, segundo os dados mais recente, de hoje de manhã, a nível mundial há 17.383 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, que teve o seu "epicentro" na localidade chinesa de Wuhan, e 362 casos mortais, sendo que a esmagadora maioria dos casos são reportados desde a China e todas as mortes ocorreram na Ásia (361 na China e uma nas Filipinas).

Apontando que na Europa foram registados até ao momento 25 casos - 21 na União Europeia, dois no Reino Unido e outros dois na Rússia -, a responsável do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (CECD) enfatizou que, "destes 21 casos, oito foram contraídos na Europa - sete na Alemanha e um em França - tendo todos os outros sido importados".