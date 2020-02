Vírus

O município de Vila do Conde, no distrito do Porto, que acolhe uma das maiores comunidades de chineses do país, criou um grupo de trabalho multidisciplinar para agir localmente caso se verifiquem infeções pelo coronavírus.

A iniciativa partiu da autarquia local, que hoje reuniu as várias entidades que integram o sistema de proteção civil, representantes da comunidade chinesa local e responsáveis de estabelecimentos escolares e unidades de saúde.

"Sem alarmismo, foi constituído um grupo de trabalho para agir caso surja uma suspeita ou um foco da doença no concelho. É apenas uma ação preventiva, porque temos de seguir os protocolos a nível nacional. Ações avulso não funcionam", disse Elisa Ferraz, presidente do Câmara Municipal.