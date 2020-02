OE2020

A proposta do Chega para que seja pública a lista de financiamentos por verbas do Orçamento do Estado a fundações e a associações foi hoje aprovada na especialidade da discussão orçamental, tendo tido apenas o voto contra do PS.

No primeiro dia de votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), que decorrem em Comissão de Orçamento e Finanças, o PS ficou isolado a votar contra a proposta do Chega, na qual o PCP se absteve e os restantes partidos votaram a favor.

O Chega, representado pelo deputado único André Ventura, propõe um artigo para "divulgação pública trimestral do financiamento a fundações, associações e demais entidades de direito privado".