Actualidade

A colocação de mantas de retenção de hidrocarbonetos e a deposição em sacos próprios das terras contaminadas no fundo do Fojo das Pombas, na serra de Santa Justa, marcaram as duas intervenções ocorridas no fim de semana em Valongo.

Vítor Amendoeira, chefe da secção de espeleologia do Grupo de Espeleologia e Montanhismo (GEM), disse hoje à Lusa que a ação de limpeza e contenção "destinou-se a preparar a intervenção final" que deverá ocorrer ao longo da semana para terminar com os efeitos do lançamento de detritos automóveis em duas minas em janeiro, como denunciou a câmara local.

"Foram colocadas mantas de retenção para absorver os óleos que hão de escorrer das paredes da mina", começou por dizer o responsável do GEM, acrescentando que o odor do óleo "atraiu mais anfíbios" ao poço de 70 metro de profundidade e em que foram encontrados pelos espeleólogos "já contaminados" após o que foram "resgatados sete ou oito".