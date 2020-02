Actualidade

O recital da pianista Maria João Pires, no dia 21 de março, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, "terá um convidado especial, o Coro Infantojuvenil da Universidade de Lisboa", anunciou hoje a Fundação Calouste Gulbenkian.

Este é o terceiro e último recital da pianista portuguesa, integrado atual na Temporada Gulbenkian de Música, com um programa dedicado a Beethoven e à interpretação de duas obras maiores do repertório, as duas últimas sonatas para piano do Mestre de Bona, a Sonata n.º 31, em Lá Maior, op. 110, e a derradeira, a Sonata n.º 32, em Dó menor, op. 111.

A intercalar as duas obras, "a maior pianista portuguesa partilha o palco com um dos mais premiados coros juvenis em Portugal, para interpretar obras de Schubert, Mendelssohn e Arvo Pärt", adiantou hoje a Fundação Calouste Gulbenkian, em comunicado.