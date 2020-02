Actualidade

O romance "Eu Solidão", da autoria de Maria Luísa Santos, de 68 anos e natural do Porto, é a obra vencedora da segunda edição do Prémio Literário Joaquim Mestre, foi hoje anunciado.

A cerimónia pública de entrega do prémio a Maria Luísa Santos vai decorrer na Biblioteca Municipal de Beja, em abril, e a obra deverá ser publicada durante o segundo semestre deste ano, refere a ASSESTA - Associação de Escritores do Alentejo, promotora do galardão em parceira com a Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRCA).

Segundo a associação, a obra vencedora foi escolhida no passado sábado, na reunião final do júri da segunda edição do prémio, que decidiu não atribuir menções honrosas.