Actualidade

O poeta escocês Edwin George Morgan, considerado um dos mais importantes do seu país, vai ter pela primeira vez um livro publicado em Portugal, a antologia poética "Última mensagem", editada pela (não) edições.

O lançamento está previsto para dia 13 de fevereiro, na Livraria Travessa, em Lisboa, com apresentação do professor, escritor e antigo comissário do Plano Nacional de Leitura Fernando Pinto do Amaral.

São cem poemas para celebrar o centenário do nascimento do poeta, tradutor e dramaturgo escocês de língua inglesa Edwin Morgan (1920-2010), refere a editora (não) edições, que publica o livro na sua coleção Traditore, dedicada a traduções de poesia.