Vírus

A secretária regional da Saúde do Governo dos Açores manifestou-se hoje "tranquila" com os procedimentos adotados na sequência do caso do avião privado chinês que aterrou em Ponta Delgada no sábado e abandonou já o arquipélago.

Maria Teresa Luciano, titular da pasta da Saúde, declarou aos jornalistas que a criação de uma unidade especifica na região para fazer face a eventuais casos de coronavírus não faz sentido "neste momento".

"Segundo as autoridades de saúde, a Direção Regional de Saúde e a equipa que no terreno acompanha pormenorizadamente a situação, e uma vez que se está numa fase de contenção e mitigação, não faz sentido" criar a unidade, mas, se necessária, a seu tempo "será ativada", sublinhou.