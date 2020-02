Actualidade

A Cinemateca Portuguesa vai poder contratar trabalhadores e comprar equipamento para digitalização de obras fílmicas, com um apoio financeiro europeu de 880 mil euros, disse a ministra da Cultura, Graça Fonseca, à agência Lusa.

O apoio financeiro será atribuído no âmbito do Programa Cultura, financiado pelo Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu - EEA Grants, e o protocolo é assinado na terça-feira na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa.

O financiamento, a utilizar durante quatro anos, servirá para pôr em prática o projeto "FILMar - Digitalização do Património Cinematográfico", para digitalizar filmes portugueses dos arquivos da Cinemateca, em vários suportes e formatos analógicos, que estejam relacionados com a temática do mar.