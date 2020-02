Vírus

O Banco Mundial pediu hoje a todos os países que "fortaleçam a vigilância sanitária e as respostas dadas" ao surto do novo coronavírus, detetado na cidade chinesa de Wuhan, e que examinem rapidamente os recursos financeiros e técnicos disponíveis.

"O Banco Mundial está a rever os recursos financeiros e técnicos que podem ser mobilizados rapidamente para apoios aos países afetados [pelo novo coronavírus]", adiantou a instituição financeira em comunicado, citado pela agência France-Presse.

A organização apelou também a todos os países que "fortaleçam a vigilância em saúde e as respostas dadas", que são "essenciais para conter a propagação" do vírus e de outros doenças "que possam surgir no futuro".