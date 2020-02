Vírus

O número de pessoas infetadas em Macau com o novo coronavírus subiu para nove, depois de diagnosticada a infeção numa residente de 29 anos, foi hoje anunciado.

"Foi diagnosticado em Macau um novo caso confirmado da infecção pelo novo coronavírus, numa mulher, 29 anos de idade, residente de Macau", indicaram as autoridades, em comunicado.

Este poderá ser o primeiro caso de contágio em Macau, já que a paciente garantiu não ter saído do território nos últimos dias e manteve contacto direto e próximo com o oitavo caso confirmado no território, numa mulher de 64 anos.