Actualidade

O ex-Presidente da Bolívia Evo Morales, exilado na Argentina há vários meses, é candidato a um lugar no Senado, nas eleições legislativas de 03 de maio, anunciou na segunda-feira, o tribunal supremo eleitoral.

Morales, que deixou o poder em 10 de novembro passado, integra a lista oficial do Movimento para o Socialismo (MAS).

A lista apresenta oito candidatos ao Senado, quatro titulares e quatro suplementares, para a região de Cochabamba, no sul do país, de acordo com as informações publicadas na página eletrónica do tribunal eleitoral.