Vírus

As autoridades da Malásia e da Tailândia retiraram hoje dezenas de cidadãos da cidade chinesa de Wuhan, centro do surto do novo coronavírus, atualmente sob quarentena.

Um avião da companhia aérea AirAsia, fretado pelas autoridades da Malásia, aterrou esta madrugada (hora local) no aeroporto de Kuala Lumpur com 133 passageiros e tripulantes, incluindo 107 malaios retirados de Wuhan.

Uma equipa médica realizou análises aos cidadãos malaios retirados de Wuhan, que devem agora passar duas semanas isolados, enquanto aqueles que apresentaram sintomas da doença foram internados em hospitais.