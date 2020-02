Vírus

O chefe do Executivo de Macau admitiu hoje que o território está a ponderar encerrar as fronteiras com a China, mas para já apenas está decidida o encerramento temporário dos casinos, devido ao novo coronavírus.

O primeiro passo é suspender as atividades dos casinos, "depois vamos analisar", afirmou, em conferência de imprensa, Ho Iat Seng, sem excluir o encerramento das fronteiras com a China.

O objetivo principial é reduzir a circulação de pessoas, depois do encerramento dos casinos, o Governo vai analisar se vai tomar novas medidas, indicou.