Vírus

A população de Macau acorreu em massa aos supermercados para comprar produtos alimentícios, poucas horas após o Governo de Macau ter anunciado medidas excecionais para combater o surto do novo coronavírus e ter apelado à calma.

Em pelos menos seis supermercados da ilha da Taipa, o cenário era o mesmo: corredores cheios de pessoas, filas enormes para efetuar o pagamento, com as pessoas, de máscara, a empurrarem carros de compras onde se encontravam empilhadas embalagens de carne, enlatados, sacos de arroz e garrafões de água.

Antes da hora do almoço, os supermercados estavam praticamente vazios. Às 13:00 (05:00 em Lisboa), o chefe do Governo promoveu uma conferência de imprensa, com direito a transmissão direta na televisão local. Um par de horas depois, de Ho Iat Seng ter garantido que o Governo estava a acautelar a normal reposição dos 'stocks' e apelar aos cidadãos que não corressem aos supermercados para comprar alimentos, os trabalhadores do comércio local não tinham 'mãos a medir'.