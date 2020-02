Vírus

O consulado geral de Portugal em Macau e Hong Kong aconselhou hoje a comunidade portuguesa a seguir as orientações das autoridades do território, no âmbito das medidas de prevenção face ao novo coronavírus chinês.

Até agora, Macau registou dez casos confirmados de infeção.

"O consulado geral de Portugal aconselha a comunidade portuguesa residente em Macau a seguir os conselhos e as orientações das autoridades de saúde pública da RAEM [Região Administrativa Especial de Macau]", escreveu o cônsul geral, Paulo Cunha-Alves, num e-mail enviado à Lusa.